Житель Кузбасса потерял более 3,5 миллиона рублей после общения с мошенниками

Архив "КП" Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

60-летний житель Прокопьевска поверил в легенду мошенников о «безопасных счетах» и лишился более 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Мужчине позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и сообщил, что мошенники пытаются украсть деньги с его счета. Затем на связь вышел «специалист банка» и дал инструкции, как уберечь средства. Он сказал закрыть все счета и перечислить деньги на некий «безопасный счет». Доверчивый прокопчанин перевел аферистам все собственные сбережения, а также деньги со счета своей матери. После этого он попытался связаться со «специалистом банка», однако номер телефона оказался недоступен. Только тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенников.

Сейчас полицейские разыскивают подозреваемых. Известно, что они звонили с номеров, зарегистрированных в Москве и Санкт-Петербурге. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.