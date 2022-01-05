В Кузбассе две девочки на «ватрушке» врезались в автомобиль

Архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Таштагольском районе две девочки на «ватрушке» врезались в автомобиль, одна из них госпитализирована. Об этом рассказали в пресс-службе районной администрации.

Инцидент произошел в частном секторе. Две девочки 15-ти и 5-ти лет катались на «ватрушке» возле своего дома и во время одного из спусков врезались в автомобиль. В итоге старшая девочка была госпитализирована в состоянии средней тяжести, младшей медики оказали помощь и отпустили домой.

В пресс-службе администрации Таштагольского района рассказали, что сотрудники ГИБДД вместе с работниками администрации и коммунальщиками продолжают выявлять и ликвидировать опасные горки. С начала зимы десятки раскатанных склонов у автодорог были засыпаны щебнем и шлаком. Местные власти призвали взрослых не оставаться равнодушными и также заботиться о безопасности своих детей. Об опасных несанкционированных горках жители могут сообщаться в ЕДДС или на мобильную платформу «Кузбасс-онлайн».