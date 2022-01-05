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Общество5 января 2022 4:10

В Кузбассе выявлено 269 новых случаев коронавируса, четыре пациента скончались

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Архив "КП"

Архив "КП"

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе за сутки выявлено 269 новых случаев заражения коронавирусом, 337 пациентов выздоровели. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

За сутки от инфекции умерли две женщины и два мужчины. Самому молодому погибшему было 32 года. Болезнь у него протекала на фоне патологии иммунной системы и туберкулеза. Мужчина проживал в Новокузнецке. Все остальные погибшие были старше 60 лет.

Всего в регионе на данный момент медицинскую помощь получают 6910 пациентов с COVID-19.