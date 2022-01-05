Более 600 спортплощадок работают в Кузбассе в новогодние каникулы

В Кемерове оборудовано 49 спортивных площадок и 26 пунктов проката Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

В Кузбассе свыше 600 спортивных площадок работают в новогодние каникулы. Об этом сообщает пресс-служба АПК.

Этой зимой в регионе открыты 104 площадки для катания на коньках, 165 хоккейных коробок, 151 поле для мини-футбола, 258 лыжных трасс, а также 112 пунктов проката спортивного инвентаря.

В Кемерове оборудовано 49 спортивных площадок и 26 пунктов проката. Организаторы массовых катаний в этом году постарались приятно удивить горожан. Так, например, возле Восточной трибуны стадиона «Химик» залили лед синего цвета, а в Комсомольском парке организовали самый большой в городе каток - его площадь составляет 1540 кв. м.

В Новокузнецке работают 15 катков, 39 хоккейных коробок, 16 лыжных трасс и 25 пунктов проката спортивного инвентаря.

Места для массового зимнего отдыха оборудованы во всех муниципалитетах. В пресс-службе АПК подчеркнули, что пункты проката работают с соблюдением всех антиковидных мер.