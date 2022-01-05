В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 3,0

В Кузбассе в среду, 5 января, произошел подземный толчок магнитудой 3,0. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой Геофизической службы РАН.

Сейсмостанции зафиксировали землетрясение в 14.19 по местному времени. Его эпицентр имел координаты 53.58 градуса северной широты и 88.04 градуса восточной долготы - это недалеко от Междуреченска. В эпицентре интенсивность землетрясения составила 3,4.

Сейсмособытие носило естественный характер: его тип обозначен как earthquake.