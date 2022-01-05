Жителям Кемерова показали, как раньше горожане отмечали Новый год

Фото: администрация Кемерова / Instagram

Администрация Кемерова показала на фото, как раньше горожане отмечали Новый год. Снимки опубликованы в официальном аккаунте мэрии в Instagram.

В подборку вошли фотографии разных лет. На них запечатлены огромные горки, снежные фигуры на площади Советов и на других площадках. На снимках видно большое количество отдыхающих горожан.

Фото: администрация Кемерова / Instagram

- Таким был областной центр в разные годы в новогодние праздники, - сообщили в мэрии, отметив, что источником фото является группа в Facebook «#Кемерово_фотонастольгия».

Фото: администрация Кемерова / Instagram