Жителям Кемерова показали, как раньше горожане отмечали Новый год

Фото: администрация Кемерова / Instagram
Администрация Кемерова показала на фото, как раньше горожане отмечали Новый год. Снимки опубликованы в официальном аккаунте мэрии в Instagram.
В подборку вошли фотографии разных лет. На них запечатлены огромные горки, снежные фигуры на площади Советов и на других площадках. На снимках видно большое количество отдыхающих горожан.
Фото: администрация Кемерова / Instagram
- Таким был областной центр в разные годы в новогодние праздники, - сообщили в мэрии, отметив, что источником фото является группа в Facebook «#Кемерово_фотонастольгия».
Фото: администрация Кемерова / Instagram
Фото: администрация Кемерова / Instagram