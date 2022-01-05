В декабре пятерых пропавших без вести кузбассовцев нашли мертвыми

В декабре в Кузбассе мертвыми найдены пять пропавших без вести жителей области. Об этом рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт Кузбасс».

Волонтеры подвели итоги работы за прошедший месяц. В декабре в отряд обратились 230 человек с просьбой помочь в поисках пропавших близких. 165 человек были найдены живыми, 51 заявка оказалась не подтвержденной, поиски 9-ти человек продолжаются.

- Из 230 полученных - 34 заявки были на поиск детей до 12 лет, и еще 21 - на поиск пожилых людей от 65 лет, - сообщили волонтеры.

Фото: "Лиза Алерт Кузбасс" / "ВКонтакте"

В отряде подчеркнули, что все поиски ведутся во взаимодействии с сотрудниками полиции.

В «Лиза Алерт» также добавили, что поиски тех, кто не найден, продолжаются: волонтеры распространяю информацию, обзванивают больницы, проверяют свидетельства.