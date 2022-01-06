Глава Новокузнецка рассказал о работе общественного транспорта в Рождественскую ночь

Фото: Сергей Кузнецов / Instagram

В Новокузнецке в Рождественскую ночь прихожан развезут по домам. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов в своем Instagram.

По его словам, праздничные службы пройдут сегодня ночью в 21 храме. Для прихожан трех самых крупных храмов будут выделены дополнительные автобусы. Так, общественный транспорт отправится от Храма Архистратига Михаила (улица Транспортная), Собора Рождества Христова (улица Зыряновская) и Спасо-Преображенского Собора (Советская площадь).

- Время подачи автобусов - 2.30 7 января, - отметил мэр.

Он также обратится ко всем горожанам, которые планируют посетить храмы, с просьбой соблюдать масочный режим.

Дополнительную информацию о работе общественного транспорта можно получить по телефону горячей линии МКУ ЦДС 740-195 и 8-800-600-4770 (звонок по России бесплатный).