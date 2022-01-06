Жителя Кузбасса обворовали, пока он спал

Архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новокузнецке 23-летний мужчина обворовал спящего на остановке горожанина. Вора задержали, сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

Жертвой ранее судимого новокузнечанина стал 35-летний местный житель. Мужчина задремал на автобусной остановке, а когда проснулся, то обнаружил, что у него пропал телефон стоимостью 6 500 рублей. Оказалось, что мобильный выпал у него из кармана, а проходящий мимо молодой человек забрал гаджет себе, а затем продал знакомому за 1500 рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Молодому мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Похищенный телефон сотрудники полиции вернули законному владельцу.