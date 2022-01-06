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Общество6 января 2022 4:07

В Кузбассе выявлено 266 новых случаев коронавируса на 6 января

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Архив "КП"

Архив "КП"

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе за сутки выявили 266 новых случаев заражения коронавирусом, 332 пациента выздоровели. Об этом сообщили в региональном оперштабе утром 6 января.

За сутки от инфекции умерли три пациентки. Это женщины 1947, 1963 и 1951 годов рождения из Новокузнецка и Полысаево. У всех у них развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне различных патологий.

С начала пандемии коронавирусом в Кузбассе заболели 86 936 человек, 78 356 выздоровели, 1739 скончались.