Очевидец: на кузбасской трассе автомобиль насмерть сбил мужчину на остановке

Сегодня на трассе в Кузбассе произошло страшное ДТП: автомобиль насмерть сбил мужчину, который стоял на остановке. Об этом в соцсетях рассказал очевидец.

По его словам, трагедия случилась на дороге недалеко от Междуреченска.

- Автомобиль врезался в остановку, погиб мужчина он ждал автобус, - написал очевидец.

Фото: Инцидент Кузбасс / ВКонтакте

Он также опубликовал видео, на котором видны поврежденный от удара остановочный павильон, две машины ГИБДД, а также лежащий человек, к которому подходят сотрудники полиции.

Информация о происшествии уточняется.