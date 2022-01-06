В Кузбассе более 150 пропавших в 2021 году людей погибли

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В 2021 году в Кузбассе полицейские нашли живыми 4 844 пропавших без вести людей, погибшими - 153. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Сотрудники управления уголовного розыска подвели итоги работы за год. Всего в 2021 году в полицию было подано 5 071 заявление о пропаже людей. 74 человека пока не найдены, их поиски продолжаются.

В ГУ МВД по Кемеровской области отметили, что многие поисковые мероприятия проходят с участием волонтеров и общественных организаций и поблагодарили активистов за совместную работу.