В Кузбассе возбудили уголовное дело по факту смертельного наезда иномарки на мужчину

Архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Мысках возбудили уголовное дело по факту смертельного наезда автомобиля Toyota Duet на мужчину, находящегося на остановке общественного транспорта. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Трагический инцидент произошел 5 января около 13.45 на 197 километре дороги Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк - Междуреченск. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Duet не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в остановку, где находился пожилой мужчина.

- В результате 75-летний пешеход получил травмы, не совместимые с жизнью, - сообщили в полиции.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП возбуждено уголовное дело статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

Сотрудники госавтоинспекции призывают автомобилистов и пешеходов быть внимательными и осторожными, соблюдать Правила дорожного движения.