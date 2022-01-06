В Кузбассе возбудили уголовное дело по факту смертельного наезда иномарки на мужчину

Архив "КП"
Фото: Екатерина РОМАНОВА
В Мысках возбудили уголовное дело по факту смертельного наезда автомобиля Toyota Duet на мужчину, находящегося на остановке общественного транспорта. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.
Трагический инцидент произошел 5 января около 13.45 на 197 километре дороги Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк - Междуреченск. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Duet не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в остановку, где находился пожилой мужчина.
- В результате 75-летний пешеход получил травмы, не совместимые с жизнью, - сообщили в полиции.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП возбуждено уголовное дело статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 3 ст. 264 УК РФ).
Сотрудники госавтоинспекции призывают автомобилистов и пешеходов быть внимательными и осторожными, соблюдать Правила дорожного движения.