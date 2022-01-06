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Общество6 января 2022 9:48

В Рождественскую ночь в Кузбассе похолодает до -27 градусов

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Архив "КП"

Архив "КП"

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кузбасские синоптики пообещали на Рождество морозы, ночью столбики термометров в некоторых территориях будут показывать -27 градусов. Прогноз погоды на предстоящие сутки опубликован на сайте Кемеровского гидрометцентра.

Завтра по области ожидается изморозь, туман, на дорогах гололедица. Ветер будет переменный, 2-7 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит -17... -22, местами -27, днем потеплеет до -13... -18, местами до -8 градусов.

В Кемерове ночью будет -18... -20, местами -24, днем -16... -18 градусов.