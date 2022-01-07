Губернатор Кузбасса поздравил жителей с Рождеством

Фото: Instagram / @sergey_tsivilev

В своих соцсетях Сергей Цивилев опубликовал рождественское поздравление.

Губернатор отметил, что Рождество - праздник как христианский, так и семейный. Он пожелал всем кузбассовцем здоровья, которое особенно необходимо в период опасных болезней, «мира в доме и настоящих добрых чудес».

- Он [праздник] несет людям надежду на торжество добра и справедливости, вдохновляет на благие дела и объединяет вокруг самых главных человеческих ценностей, - поздравляет глава области. - Убежден, что все наши планы сбудутся! Дорогие друзья, пусть Рождество несет в ваши семьи добро, счастье и благополучие! Пусть все задуманное воплотится в жизнь!