В Кузбассе выявили 263 новых случаев коронавируса на 7 января. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 263 человек.

Региональный оперштаб сообщает, что 7 января скончались пять человек с коронавирусом. У всех пятерых умерших на фоне коронавирусной инфекции развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Из них двое мужчин и одна женщина проживали в Новокузнецке, один в Кемерове и еще одна женщина в Тяжине.

За прошедшие сутки в регионе выздоровели 329 пациентов.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 87 199 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 78 685 выздоровели, 1 744 скончались, 4 351 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.