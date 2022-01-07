Хоккеист из Кузбасса обновляет рекорды в США

Фото: инстаграм Кирилла Капризова

Кирилл Капризов быстрее всех в истории «Миннесоты Уайлд» набрал 40 очков в сезоне.

Американский клуб, за который выступает воспитанник новокузнецкой хоккейной школы, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги встречался в гостях с «Бостон Брюинз» и выиграл со счетом 3:2. При этом «Миннесота Уайлда» победила впервые за последние шесть матчей.

Одну из шайб у победителей забросил Кирилл Капризов. Этот гол стал для российского нападающего 14-м в нынешнем сезоне, а всего на счету Кирилла теперь 40 (14+26) очков в 32 матчах «регулярки». Тем самым, как сообщает пресс-служба НХЛ, Капризов быстрее всех в истории «Миннесоты Уайлд» достиг этой отметки в одном сезоне. Россиянин превзошел достижение словака Марина Габорика, который в сезое-2006/07 набрал 40 (23+17) очков за 36 матчей.

Кроме того, Капризов продлил свою серию с заброшенными шайбами до четырех матчей. Он стал вторым игроком в истории «Миннесоты Уайлд», который выдал такую серию в двух сезонах кряду. Первым этого добился все тот же Габорик.

На сегодняшний день Кирилл Капризов в списке лучших бомбардиров НХЛ нынешнего сезона он делит 6-7 места со Стивеном Стэмкосом из «Тампа-Бэй Лайтнинг».