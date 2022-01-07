Власти Кемерова объяснили причину платных катков

Условия работы катков устанавливает арендатор. Фото: Олег УКЛАДОВ

В одном из СМИ появилось сообщение о том, что жительница Кемерова пожаловалась на то, что за вход на каток берут деньги.

Речь идет о самом большом катке в парке имени В. Волошиной, в то время как на катке на бульваре Строителей от той же компании оплату за вход не берут. Одна из недовольных жительниц написала о том, что платить деньги и за прокат коньков, и за выход на лед - это кощунство.

Представители администрации ответили, что условия работы катка в парке устанавливает арендатор. Также напомнили, что помимо вышеупомянутых есть и другие катки с бесплатным входом, как например в центре на площади Советов или около стадиона «Химик» - с цветным льдом.