Автомобилистов Кузбасса призывают к осторожности из-за туманов и гололедицы

Кузбасс накрыло туманом. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В рождественское утро в столице Кузбасса жители некоторых районов наблюдали туман и дымку.

В частности, Южный район Кемерова погрузился в белую мглу. Многие жители сравнили город с «Сайлент-Хиллом» - такой густой был туман. Дымка также наблюдалась в Ленинском, Центральном и других районах, но не так сильно.

Как и предупреждали синоптики кемеровского гидрометцентра область накрыло туманами и изморозью. Автомобилистам придется быть предельно осторожными, ведь помимо ухудшения видимости, которая может продлиться до утра 8 января, на дорогах добавится гололедица. Что касается температуры, то напомним, она будет в пределах 13 - 18 градусов мороза. В дальнейшем обещают потепление до -10… -5.