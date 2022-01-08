В Кузбассе случилось очередное землетрясение

В пятницу, 7 января, произошел подземный толчок магнитудой 2,5. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой Геофизической службы РАН.

Сейсмостанции зафиксировали землетрясение в 07.38 утра по местному времени. Его эпицентр имел координаты 53.82 градуса северной широты и 88.24 градуса восточной долготы - это недалеко от Новокузнецка и Междуреченска. В эпицентре интенсивность землетрясения составила 2,6.

Сейсмособытие было естественного характера, так как его тип обозначен как earthquake. Напомним, что всего пару дней назад в том же районе уже было землетрясение.