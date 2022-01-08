В Кузбассе выявлено 262 новых случая коронавируса на 8 января

Сводка по коронавирусу на 8 января. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе за сутки выявили 262 новых случая заражения коронавирусом, 324 пациента выздоровели. Об этом сообщили в региональном оперштабе утром 8 января.

За сутки от инфекции умерли четыре человека: две женщины и два мужчины. Женщина 1945 года рождения и мужчина 1949 года проживали в Новокузнецке. Женщина 1950 года - в Кемерове. Мужчина 1954 года рождения - в Белове. У всех умерших развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне других различных патологий.

С начала пандемии коронавирусом в Кузбассе заболели 87 461 человек, 79 009 выздоровели, 1748 скончались. Всего в области медицинскую помощь получают 6 704 пациента с COVID-19.

В медицинских стационарах, обсерваторах и на самоизоляции находятся 4 302 человека.