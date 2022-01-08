Причина пожара в пансионате «Золотой век» в Кемерове: спасатели назвали предварительную версию

Из-за пожара погибли четверо пенсионеров.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Сегодня, 8 января, ночью случился пожар в пансионате «Золотой век», который находится около Кемерова в СНТ «Печатник».
Из-за пожара погибли четверо пенсионеров. 48 постояльцев, включая 16 лежачих пациентов успели вывести из здания. Огонь распространился на площади в 10 кв. м., его тушили 48 человек и 14 единиц техники.
В единой дежурной диспетчерской службе сообщили, что причиной пожара могло стать короткое замыкание в бойлерной: электрооборудование работало в аварийном режиме. А причиной смерти четверых людей - троих мужчин и одной женщины - стало отравление продуктами горения.
Также директора пансионата штрафовали за несоблюдение техники пожарной безопасности.