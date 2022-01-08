В Новокузнецком районе к детям пришел «Полицейский Дед Мороз»

Дети пообещали сотрудникам вести себя хорошо. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Акция «Полицейский Дед Мороз» проходит по всей стране, и Кузбасс не стал исключением. Сотрудники ОМВД России по Новокузнецкому району поздравили детей и взрослых из подучетных семей сел Терехино и Сидорово.

Полицейские вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой вручили подарки детям, а те в свою очередь рассказывали стихи и пели песни.

- Маленьким детям такие визиты помогают верить в чудо, а подросткам напоминают, что полицейский является именно тем человеком, к которому всегда можно прийти за советом и получить настоящую помощь, - говорится в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.