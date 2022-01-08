Появилось видео с места пожара в кузбасском пансионате «Золотой век»

Опубликовано видео из пансионата "Золотой век". Фото: Сергей ГАПОН

Следственный комитет опубликовал видео с места ЧП, которое произошло 8 января. Напомним, что ночью загорелся пансионат «Золотой век», в результате пожара погибли четверо пенсионеров. 48 человек удалось спасти.

На кадрах видео можно заметить почерневшие от огня и дыма косяки и стены здания. Сотрудники Следкома, ведущие расследование, освещают изнутри помещение фонариками, но без дневного освещения мало что можно разглядеть.

В другой обгоревшей комнате - тоже почерневшие стены, облезшие обои и засыпанный пеплом матрас на кровати. Снаружи здания видно обгоревшее окно, в котором уже нет ни стекол, ни рамы. А немного поодаль - выпавшие, судя по всему, из дверного проема черные доски.