В Кузбассе на Рождество появились на свет 59 малышей

Фото: пресс-служба АПК

От региональных властей младенцы получат памятные медальоны «Рожденному на Земле Кузнецкой», а их родители - материальную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Им повезло в этот день стать участниками областной акции.

7 января в Кузбассе родились 23 мальчика и 36 девочек, в том числе две двойни, по мальчику и девочке, в Анжеро-Судженске и Кемерове.

Больше всех новорожденных появилось на свет в областном центре - 21 (8 мальчиков и 13 девочек), в Новокузнецке - 13 (3 мальчика и 10 девочек). В перинатальном центре Кузбасской областной клинической больницы - 10 младенцев (4 мальчика и 6 девочек), в Ленинске-Кузнецком - трое (1 мальчик и 2 девочки). В Киселевске родились два мальчика, в Полысаеве, Юрге и Междуреченске - по мальчику и девочке, в Тяжинском муниципальном округе - девочка, и один мальчик - в Чебулинском муниципальном округе.

Отметим, что нынешнее Рождество в регионе стало чуть менее урожайным на новорожденных - 7 января 2021 года в Кузбассе появился на свет 61 ребенок, в том числе 36 мальчиков и 25 девочек.