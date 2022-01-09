Коронавирус в Кузбассе: выздоровевших все больше, трое скончались

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

По данным оперативного штаба, на утро 9 января в Кузбассе было выявлено 253 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это - сразу на девять меньше, чем день назад.

Число выздоровевших за прошедшие сутки составило 327. Таким образом, в Кузбассе 79336 больных справились с болезнью.

Умерли за последние сутки трое пациентов – двое женщин и мужчина. У всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Самая молодая из скончавшихся - 1955 года рождения, проживавшая в Новокузнецке. Самая возрастная - также жительница южной столицы Кузбасса, 1935 года рождения.

В общей сложности пандемия в Кузбассе унесла жизни 1751 человека.

По состоянию на 9 января медицинскую помощь продолжают получать в регионе 6627 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 4253 человека.