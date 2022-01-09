В Кузбассе на пожаре сотрудники МЧС спасли десять человек

Фото: ГУ МЧС россии по Кемеровской области - Кузбассу

Причиной возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования жильцами квартиры в многоэтажном доме.

Сегодня в оперативную службу МЧС России поступило сообщение о пожаре в одной из квартир на четвертом этаже дома на улице Тайгинская в Кемерове. На место были направлены 16 специалистов и 5 единиц техники. В результате слаженных действий удалось обойтись без жертв, а десять жильцов были спасены.

В результате пожара в квартире, ставшей источником возгорания, пострадали мебель, вещи, стены и пол на площади 19 квадратных метров. С момента принятия сообщения о пожаре до его окончательной ликвидации прошло всего семнадцать минут.