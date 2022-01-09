Губернатор Кузбасса показал самую высокую ледяную горку

Фото: vk.com/tsivilev42

Она находится в Белове, достигает высоты в 4,5 метра и имеет четыре ската.

Сергей Цивилев в социальных сетях разместил пост, посвященный ледовым городкам Кузбасса. Ряд из них - настоящие произведения искусства, над которыми не один день работали целые команды мастеров.

Так, скульптор Алексей Шкляр с коллегами по увлечению построили городки со сказочной тематикой в Кемерове и Ленинске-Кузнецком. Например, площадь в областной столице украсили 17 фигур, среди которых - богатыри, Жар-птица, Незнайка, Железный Дровосек, фиксики и Барбоскины.

А Белово, по словам губернатора, может похвастаться самой высокой ледяной горкой в Кузбассе. Здесь постаралась команда художника Антона Ягунова. Они создали также героев и образы сказок Александра Сергеевича Пушкина и самого писателя.

В комментариях в соцсетях многие пользователи высоко оценили красоту ледовых городков и мастерство их создателей. Но попутно недовольство высказывали обиженные тем, что их территории обделили подобными городками. Так, на страничке губернатора в инстаграме жительница Мариинска прямо попросила на следующий новый год прислать к ним кого-то из мастеров. Недоумевают, почему у них нет такой красоты, жители Новокузнецка, Прокопьевска, Анжеро-Судженска, Междуреченска. А представителю Белова мало стало самой высокой горки:

- В Белово в этом году да, постарались. Вот только горок мало. Помнится, раньше было больше, чем одна, - посетовал горожанин в комментариях на губернаторской странице ВКонтакте.