В Кузбассе рецидивист отобрал у школьника телефон

Фото: Правоохранительный портал Кузбасса

Но гаджетом попользоваться не успел - был задержан по горячим следам.

В полицию Новокузнецка с заявлением обратилась мама 9-летнего мальчика. Она рассказала, что ее сына у подъезда встретил неизвестный и вырвал у него из рук мобильный телефон ценой в пять тысяч рублей, после чего скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали грабителя - ранее неоднократно судимого 22-летнего новокузнечанина. При личном досмотре у него был обнаружен похищенный телефон - его, как заявил подозреваемый, он отобрал для личного пользования.

Гаджет был возвращен владельцу, а по факту преступления возбуждено уголовное дело. Теперь по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж» подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы.

В связи с данным делом полиция Кузбасса напоминает родителям и детям: не стоит демонстрировать дорогостоящие вещи и деньги на улице и в общественных местах - это может привлечь внимание злоумышленников.