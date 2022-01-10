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Происшествия10 января 2022 0:17

В Кузбассе второй месяц не могут найти пропавшего мужчину

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Фото: «Лиза Алерт Кузбасс» / «ВКонтакте»

Фото: «Лиза Алерт Кузбасс» / «ВКонтакте»

В Березовском пропал без вести 36-летний Иван Анатольевич Тимощенко. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Местонахождение мужчины неизвестно с 21 ноября 2021 года.

В ориентировке сказано, что рост жителя Березовского 186 см, мужчина нормального телосложения, у него черные волосы и черные глаза.

Пропавший был одет в черный удлиненный пуховик, темно-коричневые штаны, коричневые полусапоги, темно-синюю шапку. С собой у мужчины была черная сумка на ремне.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят звонить по телефону 8-800-700-54-52.