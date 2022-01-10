Жители Кемерова заметили в небе необычный светящийся объект

Жители Кемерова сняли на видео неопознанный объект в небе. Ролик опубликован в одном из популярных пабликов в соцсети «ВКонтакте».

- Светящийся объект на улице Патриотов, г. Кемерово, - написал автор видео.

Фото: кадр Инцидент Кузбасс / «ВКонтакте»

На кадрах видно, что объект светится и мигает.

Пользователи активно обсуждают необычное явление. Одни горожане считают, что это прилетели инопланетяне, другие - что это поезд из спутников Илона Маска. Также в комментариях выдвигают более реалистичные версии, что это часть башенного крана либо кабель между домов.