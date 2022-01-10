В Кузбассе пожилой казанова довел женщин до жалоб. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В поселке под Калтаном жительница решила предупредить кузбассовцев о возрастном мужчине, который терроризирует женщин телефонными звонками. Информация об этом появилась в Instagram-сообществе.

- В поселке Постоянный на 412-м километре, где расходятся дорожки, иногда с стоит мужчина уже в возрасте, с машиной, - отметила женщина.

Она рассказала, что пожилой казанова просит позвонить. Он говорит, что у него будто бы сел телефон, а после сохраняет номер мобильного телефона в свои контакты.

- Прошу не помогайте ему с этим, он звонит на свой номер телефона, а потом названивает вам, - уточнила жительница.

Также женщина сообщила, что надоедливый казанова звонил ей на протяжении двух лет и успокоился лишь после угрозы полицией. Кроме того, в комментариях жительницы рассказали, что сталкивались с этим пожилым мужчиной, а потом страдали от назойливых звонков.