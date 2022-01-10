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Происшествия10 января 2022 4:14

В Кемерове хулиганы устроили погромы машин во дворах

Молодых людей зафиксировали камеры видеонаблюдения
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Кемерове хулиганы устроили погромы машин во дворах. Фото: ВКонтакте/incident_42.

В Кемерове хулиганы устроили погромы машин во дворах. Фото: ВКонтакте/incident_42.

В Кемерове житель предупредил, что толпа хулиганов устраивает погромы во дворах. В соцсети автор поста опубликовал видеозапись, на которую попали молодые люди.

Кемеровчанин рассказал, что толпа портит припаркованные возле домов автомобили, двери подъездов и лавочки. В комментариях пользователи подтвердили проделки хулиганов.

Один из жителей рассказал, что ему однажды удалось поймать одного из толпы, которая состояла из 6-8 человек. Хулиганы прыгали ночью по припаркованным машинам. Малолетние злоумышленники повредили около 20 машин.