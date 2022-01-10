Побитый житель Кузбасса отсудил 168 тысяч рублей у приятеля

В Прокопьевске судебные приставы взыскали 168 тысяч рублей компенсации морального вреда с местного жителя, который избил знакомого. Об инциденте рассказали в пресс-службе УФССП по Кемеровской области.

Мужчина несколько раз ударил приятеля тупым предметом по ногам. Пострадавшего доставили в больницу. Медики оценили вред, причиненный его здоровью, как тяжкий. Травмированный горожанин обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. Его требования были удовлетворены.

Судебные приставы вынесли постановление об обращении взыскания на деньги должника в банке и на его зарплату, мужчине ограничили выезд из страны, также было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 11 тысяч руб. После этих мер сумма долга и исполнительский сбор были выплачены в полном объеме.