В Кузбассе выявили 250 новых случаев коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 250 человек. Региональный оперштаб сообщает, что скончались пять человек с коронавирусом.

У всех пятерых умерших развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 328 пациентов.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 87 964 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 79 664 выздоровели, 1 756 скончались, 3 954 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.