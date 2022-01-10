В Новокузнецке произошел пожар в многоквартирном доме. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новокузнецке 10 января случился пожар в многоквартирном доме на Пионерском проспекте. В ГУ МЧС по Кемеровской области сообщили, что сигнал о возгорании поступил в 1.04.

В ведомстве рассказали, что к тушению пожара от МЧС привлекались 19 человек и 5 единиц техники. Спасатели эвакуировали восемь человек по лестнице, еще одного вывели с помощью спецсредств. Пожар ликвидировали в 1.25.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования. В результате пожара в комнате обгорели вещи и мебель на площади в 10 квадратных метров.