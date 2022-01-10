Синоптики предупредили жителей Кузбасса о резких морозах в Старый Новый год. Фото: Олег УКЛАДОВ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал жителям Кузбасса сильные морозы на Старый Новый год. Температура будет опускаться ниже -30 градусов мороза, отклонение от климатической нормы будет на 4-6 градусов.

Роман Вильфанд также рассказал, что морозная погода ожидает Новосибирскую, Омскую, Томскую области и Алтайский край. В остальных регионах России погода в ночь на 14 января будет достаточно мягкой.

Кроме того, Госавтоинспекция Кузбасса призвала водителей избегать резких маневров и соблюдать скоростной режим. Отметим, что в первый рабочий день после новогодних праздников местами на дорогах ожидаются метили и гололедица.