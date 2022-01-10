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Общество10 января 2022 6:02

Кузбасские власти рассказали о ситуации с коронавирусом в новогодние праздники

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Архив "КП"

Архив "КП"

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На новогодних каникулах заболеваемость коронавирусом в Кузбассе продолжила снижаться. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник в ходе аппаратного совещания 10 января.

В регионе уменьшилось количество обращений больных в поликлиники, а также сократилось число вызовов скорой и госпитализаций с коронавирусом и пневмониями. Сейчас в Кузбассе развернуто 2 227 коек для больных COVID-19, из них заняты 1746.

На данный момент полностью прошли вакцинацию от коронавируса 1 100 378 кузбассовцев - это 66,6% от общего количества подлежащих вакцинации.