Кузбасские власти рассказали о ситуации с коронавирусом в новогодние праздники

Архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На новогодних каникулах заболеваемость коронавирусом в Кузбассе продолжила снижаться. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник в ходе аппаратного совещания 10 января.

В регионе уменьшилось количество обращений больных в поликлиники, а также сократилось число вызовов скорой и госпитализаций с коронавирусом и пневмониями. Сейчас в Кузбассе развернуто 2 227 коек для больных COVID-19, из них заняты 1746.

На данный момент полностью прошли вакцинацию от коронавируса 1 100 378 кузбассовцев - это 66,6% от общего количества подлежащих вакцинации.