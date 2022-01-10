Кемеровчанин стал жертвой мошенницы при попытке заказать проститутку через интернет

25-летний житель Кемерова потерял 9 тысяч рублей, когда попытался заказать через интернет проститутку. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Молодой мужчина нашел в Сети объявление об оказании интимных услуг, позвонил по нему и договорился встрече. Проститутка попросила горожанина перечислить предоплату в размере 2 тысяч рублей, потом потребовала еще 7 тысяч рублей в качестве гарантии ее безопасности. Ничего не подозревающий мужчина выполнил все требования. Когда девушка позвонила вновь и попросила заплатить 6 тысяч рублей за такси, горожанин заподозрил обман и захотел вернуть все деньги, однако проститутка ответила отказом. Мужчина обратился в полицию.

Сейчас женщину разыскивают. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».