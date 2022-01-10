В Кемерове ОПГ поставляла в детсады и школы-интернаты суррогат под видом сливочного масла

В Кемерове ОПГ поставляла в школы суррогат под видом сливочного масла. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Кемерове в 191 образовательное учреждение поставляли сливочное масло не соответствующие требованиям ГОСТа. Прокуратура Кузбасса сообщает, что поставки осуществляла ОПГ, в которую вошли руководители коммерческих организаций и начальник отдела снабжения МБУ «Комбинат питания управления образования Администрации города Кемерово».

Прокурор Кузбасса утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве при реализации нацпроекта «Демография». В результате действий ОПГ причинен материальный ущерб муниципальному учреждению в размере более 8 миллионов рублей.

В ведомстве добавили, что с одним из обвиняемых было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело направлено в Заводский районный суд для рассмотрения по существу. В отношении еще пятерых лиц предварительное расследование продолжается.