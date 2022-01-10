В Новокузнецке водителя отправили в колонию-поселение за гибель молодой девушки

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В Новокузнецке 22-летнего водителя, который совершил смертельное ДТП, суд отправил в колонию-поселение. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

ДТП произошло вечером на улице Ермакова. Мужчина за рулем «Тойота Марк 2» превысил скорость, из-за чего машину занесло, и она врезалась в опору освещения и три припаркованных автомобиля. В результате аварии погибла 22-летняя девушка, которая находилась в салоне не пристегнутая ремнем безопасности. Экспертизы показала что водитель «Тойоты» более чем в два раза превысил допустимую скорость.

ДТП произошло летом

- На момент ДТП она составляла не менее 123 км/час, - сообщили в полиции.

Центральный районный суд Новокузнецка приговорили мужчину к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно. Однако это наказание не устроило родственников погибшей девушки, и они подали апелляционную жалобу в суд вышестоящей инстанции. Кемеровский областной суд ужесточил наказание, отправив молодого человека в колонию-поселение на 2 года 6 месяцев.