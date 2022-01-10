В Кузбассе семье мальчика, упавшего в колодец, выплатят компенсацию в размере 50 тысяч рублей

Архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Анжеро-Судженске после вмешательства прокуратуры семье мальчика, упавшего в колодец, выплатят компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

В июле 11-летний ребенок упал в водопроводный колодец на улице Киселевской. Как оказалось, на колодце не было крышки, а вокруг него росла высокая трава. В результате падения школьник мало того, что сломал палец на ноге, так еще и очень испугался. Его мать обратилась в прокуратуру с просьбой помочь взыскать компенсацию морального вреда.

Прокурор подал в суд иск на ООО «Водоканал» - организацию, которая обслуживает данный колодец. Суд встал на сторону семьи пострадавшего ребенка и обязал компанию выплатить компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

Кроме того, после того, как прокурор внес представление генеральному директору «Водоканала», нарушения по эксплуатации колодца были устранены.