В Новокузнецке 18-летний парень ворвался в чужую квартиру с игрушечным пистолетом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокузнецке полицейские задержали 18-летнего парня, который с игрушечным пистолетом совершил разбойное нападение. В ГУ МВД по Кемеровской области отметили, что ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

В ведомстве рассказали, что в полицию обратился 27-летний мужчина. Он сообщил, что к нему в квартиру ворвался злоумышленник, который похитил у него деньги и мобильный телефон. Сумма ущерба составила более 33 тысяч рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что новокузнечанину постучали в дверь. Как только мужчина открыл, в квартиру ворвался парень, который стал избивать его и требовать деньги. Мужчина сопротивлялся, но налетчик пригрозил ему пистолетом. Житель Новокузнецка отдал деньги и смартфон, после чего парень скрылся.

Задержанный признал свою вину и рассказал, что в разговоре с общими знакомыми новокузнечанина услышал, будто у хозяина квартиры может быть крупная сумма денег. Также сотрудникам полиции сообщил, что похищенный телефон впоследствии выбросил в сугроб, а деньги потратил на алкоголь. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Налетчику грозит до восьми лет лишения свободы.