В Кузбассе осудили главу родительского комитета, которая присвоила собранные на школьный выпускной деньги

Архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Междуреченске вынесен приговор главе родительского комитета, которая присвоила себе деньги, собранные классом на школьный выпускной. Об этом сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

40-летняя женщина являясь главой родительского комитета в одной из городских школ. Весной 2020 года женщина организовывала выпускной для 11-классников. Для этого она собирала с родителей деньги на оплату кафе, услуг диджея и подарки школьниками. Из-за введенных из-за коронавируса ограничений торжество не состоялось, но организатор деньги не вернула. Собранные средства - 300 тысяч рублей - женщина потратила на собственные нужды.

Суд признал родительницу виновной в присвоении чужих денег (ч. 3 ст. 160 УК РФ) и назначил ей 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Сообщается, что исковые требования родителей о возмещении ущерба были удовлетворены в полном объеме.