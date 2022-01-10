В Кузбассе на новогодних праздниках один человек травмировался, другой погиб на железной дороге

На новогодних праздниках на железной дороге в Кузбассе один человек травмировался, другой погиб. Оба инцидента произошли 5 января, сообщили в Кузбасском ЛУ МВД России.

Рано утром ЧП случилось на перегоне станций «Блок-пост 149 километр - Болотная». Машинист грузового поезда заметил мужчину, идущего по железнодорожным путям, и подал звуковой сигнал. Пешеход отошел в сторону, однако на недостаточное расстояние. Несмотря на экстренное торможение, наезда избежать не удалось. Пострадавшего 43-летнего местного жителя доставили в больницу в Юрге. Медики диагностировали у мужчины ушиб и ссадины лба.

Спустя час произошло смертельное происшествие на железнодорожной станции Яя. 32-летний житель Новокузнецка сидел на железнодорожных путях и не реагировал на сигналы, который подавал поезд. Машинист экстренно затормозил, однако это не спасло жизнь мужчины. От полученных травм новокузнечанин скончался на месте. По предварительным данным, мужчина был пьян.

Фото: Кузбасское ЛУ МВД России

В транспортной полиции призвали кузбассовцев соблюдать правила безопасного поведения на железной дороге.

Кузбасское ЛУ МВД России