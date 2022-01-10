В Минздраве Кузбасса назвали причины закрытия роддомов в нескольких городах региона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кузбассовцы жалуются в соцсетях главы региона на отсутствие родильных домов. Жительницы Прокопьевска и Осинников вынуждены обращаться за помощью в Новокузнецк. В министерстве здравоохранения Кузбасса объяснили, из-за чего в небольших городах начали закрывать родильные дома.

В региональном Минздраве отметили, что в Прокопьевске родильный дом перепрофилировали в ковидарий. Рожениц отвозят в Новокузнецкий перинатальный центр.

- При снижении темпов заболеваемости COVID-19 родильный дом снова будет перепрофилирован, - уточнили в министерстве здравоохранения Кузбасса.

В Осинниках родильный дом не работает из-за отсутствия акушеров-гинекологов. Однако женская консультация и гинекологическое отделение работают в штатном режиме. Кроме того, с 1 октября 2021 года в гинекологическом отделении открыли ургентный родильный зал для приема экстренных рожениц, а планово роды у женщин принимают в родильных отделениях Новокузнецка.