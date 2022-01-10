В Кузбассе мужчина зарезал сожительницу и сбросил ее с пятого этажа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе перед судом предстанет 36-летний житель Прокопьевска, обвиняемый в убийстве с особой жестокостью сожительницы. Следком по Кемеровской области сообщает, что в январе 2021 года пьяный мужчина пришел домой.

Тогда 26-летняя сожительница сделала ему замечание и высказала претензии на почве ревности. Завязался конфликт, мужчина заявил, что обрежет возлюбленной волосы. После он отстриг сожительнице несколько прядей. Ссора переросла в драку, мужчина сначала избивал женщину руками, а потом нанес удар ножом. Затем прокопчанин сбросил ее из окна квартиры на пятом этаже.

Скорую помощь вызвали прохожие, женщину госпитализировали. Однако она скончалась от полученных повреждений. Мужчину задержали, со следствием он не сотрудничал и вину не признал. Он утверждал, что женщина сама выпрыгнула из окна, но экспертизы показали, что к смерти сожительницы причастен прокопчанин. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.