В Кузбассе арестовали владельца пансионата для пожилых людей, где погибли четыре человека

Архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кемерове суд арестовал владельца пансионата для пожилых людей «Золотой век» и его заместителя. Об этом сообщается на сайте Центрального районного суда города Кемерово.

10 января суд удовлетворил ходатайство следователей о заключении под стражу Бакуто Р. В и Ермоленко О. С. Оба фигуранта обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Суд арестовал владельца пансионата и его заместителя на два месяца - до 8 марта.

Отмечается, что постановления суда на данный момент не вступили в законную силу.

Напомним, что 8 января после тушения пожара в частном пансионате на территории Кемеровского муниципального округа «Золотой век» были обнаружены тела четырех постояльцев. Предварительно установлено, что в учреждении работа велась с нарушением требований противопожарной безопасности.