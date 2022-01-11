Жителям Кемерова рассказали, куда можно сдать оставшиеся после праздника новогодние елки

Фото: администрация Кемерова

В мэрии Кемерова рассказали, когда и куда горожане смогут сдать оставшиеся после празднования Нового года елки. В ближайшую субботу, 15 января, в городе пройдет экологическая акция «Елка-витаминка».

В рамках мероприятия будет организован прием деревьев, который потом пойдут для конного клуба «Фортуна». Принести елки можно по четырем адресам в Центральном, Ленинском и Рудничном районах:

17.30-17.50 - гипермаркет «Леруа Мерлен» (ул. Карболитовская, 16Б);

18.10-18.30 - ТРК «Променад-1» (пр. Ленина 90/1);

18.45-19.05 - гипермаркет «Леруа Мерлен» (пр. Ленинградский, 28Б);

19.30-19.50 - ТЦ «Рио» (пр. Шахтеров, 89).

В мэрии отметили, что можно приносить как деревья, так и ветки, но они не должны быть сильно высохшими. Кроме того, важно, чтобы на елках не осталось игрушек, украшений. Искусственные деревья не принимаются.

Уточнить информацию по акции можно телефону организаторов: АНО «Чистая планета» (городское экологическое движение «ЭкоКемерово») +7 (951) 599-15-99.