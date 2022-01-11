Возможна потеря памяти: в Кемерове пропал без вести 38-летний мужчина

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

В Кемерове пропал без вести 38-летний Виталий Александрович Половинкин. Ориентировку на пропавшего разместил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Кузбасс».

Сообщается, что 10 января мужчина ушел из дома и не вернулся.

Приметы Виталия Александровича: рост 178 см, худощавого телосложения, черные волосы, карие глаза. У мужчины также есть особая примета - татуировка на правой руке.

Когда горожанина видели в последний раз, на нем были: серый пуховик, черные спортивные брюки, черные резиновые сапоги и черная шапка.

- Возможная потеря памяти, - сказано в ориентировке.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего, промят сообщить об этом по телефону 8-800-700-54-52.